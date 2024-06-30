Гра відбудеться у Франкфурті на "Дойче Банк Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00, повідомляє 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Португалія – Словенія

На груповому етапі Португалія виграла два стартові поєдинки, після чого сенсаційно поступилася збірній Грузії. Проте це не завадило "Лузітанам" посісти перше місце у своєму квартеті.

Словенія ж тричі зіграла внічию у групі. Це дозволило підопічним Матяжа Кека відібратися у плей-оф із третьої сходинки.

Це буде лише друга очна зустріч між цими збірними. Що цікаво, вона відбулася у 2024 році – навесні в товариському матчі словенці здобули перемогу з рахунком 2:0.

Поєдинок Португалія – Словенія можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Відеотрансляція доступна користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також цей матч безплатно покаже Суспільне, яке є офіційним транслятором Євро-2024, проте транслює не всі поєдинки. На його регіональних каналах доступні 4 з 8 матчів стадії 1/8 фіналу, і гра Португалії та Словенії потрапила до переліку.

Довідка. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова онлайн-трансляція поєдинку, а одразу після фінального свистка буде доступний огляд зустрічі.

Нагадаємо, що 1 липня трішки раніше відбудеться ще одна гра на турнірі. О 19:00 сильнішого визначатимуть Франція та Бельгія.