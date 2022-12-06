Португалия – Швейцария: онлайн-трансляция поединка 1/8 финала ЧМ-2022

Во вторник, 6 декабря, Португалия и Швейцария сразятся за последнюю путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 21:00 (по Киеву), а онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте 24 канала.

Рассудит матч между Португалией и Швейцарией на "Лусаил Айконик" арбитр Сезар Артуро Рамос. На ЧМ-2022 судья из Мексики уже работал на поединках Дания – Тунис и Бельгия – Марокко, сообщает 24 канал .

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История противостояний между этими сборными очень щедра на поединки. 25 матчей Португалия и Швейцария провели между собой. В 9 матчах победу праздновали португальцы при 11 поражениях. Еще 5 поединков заканчивались мировыми.

Последний раз португальцы и швейцарцы встречались на одном футбольном поле 12 июня 2022 года. Это было в групповом раунде Лиги наций, когда Швейцария минимально обыграла соперника из Португалии. Тогда единственный и победный гол забил Гарис Сеферович.

Португалия – Швейцария онлайн

Матч Португалия – Швейцария не будет доступен в прямой трансляции по региональным каналам "Суспільне" и на сайте Суспільне Спорт. Там поединок ЧМ-2022 будет показан в записи. Вживую показ матча будет на платформе Megogo.