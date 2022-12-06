Розсудить матч між Португалією та Швейцарією на "Лусаїл Айконік" арбітр Сезар Артуро Рамос. На ЧС-2022 суддя із Мексики вже працював на поєдинках Данія – Туніс та Бельгія – Марокко, повідомляє 24 канал.

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Історія протистоянь між цими збірними є дуже щедрою на поєдинки. 25 матчів Португалія та Швейцарія провели між собою. У 9 матчах перемогу святкували португальці при 11 поразках. Ще 5 поєдинків закінчувались мировими.

Востаннє португальці та швейцарці зустрічались на одному футбольному полі 12 червня 2022 року. Було це у груповому раунді Ліги націй, коли Швейцарія мінімально обіграла суперника з Португалії. Тоді єдиний та переможний гол забив Гаріс Сеферовіч.

Зверніть увагу! Матч Португалія – Швейцарія не буде доступний у прямій трансляції на регіональних каналах "Суспільне" та на сайті Суспільне Спорт. Там поєдинок ЧС-2022 покажуть у записі. Наживо показ матчу буде на платформі Megogo.

Португалія – Швейцарія онлайн