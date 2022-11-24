Португалия – Гана: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
В четверг, 24 ноября, состоятся последние матчи первого тура чемпионате мира 2022 года. В бой вступят команды группы H – Португалия против Ганы. Эта игра начнется в 18.00.
Матч сборной Португалии привлекает к себе внимание персоной Криштиану Роналду. О нем сейчас говорят больше, чем обо всей сборной. Перед перерывом на ЧМ-2022 он дал скандальное интервью о Манчестере Юнайтед, после чего английский клуб решил расторгнуть с ним контракт досрочно.
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Есть и вопрос, как Роналду чувствует себя в сборной Португалии на фоне этой ситуации.
Сборная Ганы на этом фоне выглядит андердогом, который может больно покусать. Этот чемпионат мира уже показал, что даже откровенные аутсайдеры могут победить "футбольного Голиафа". А у "черных звезд" есть в своем составе достаточно квалифицированных игроков. И команда вполне может сразиться за выход из группы.
Матч Португалия – Гана начнется в 18.00.Видео трансляция матча Португалия – Гана доступна по ссылке.
Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Гана.
Португалия – Гана онлайн