Роналду прощается с Евро-2024: Франция в серии пенальти выбила Португалию из турнира

В пятницу, 5 июля, на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге определился второй полуфиналист Евро-2024. Сборная Португалии не сумела второй раз подряд стать победителем серии пенальти.

Португалия – Франция 0:0 (3:5 по пенальти)

Оба соперника с трудом преодолели 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Франция лишь на последних минутах вырвала победу у Бельгии (1:0), а Португалия только в серии пенальти прошла Словению, пишет 24 Канал.

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"Сухой" первый тайм

Поединок ожидался с особым интересом в разрезе противостояния Криштиану Роналду и Килиану Мабппе. Сейчас звездные нападающие на слишком ярко играют на Евро-2024.

В первом тайме соперники больше уделяли внимание защите собственных ворот. Футбольный поединок превратился в шахматную партию, в которой каждый пытался действовать осторожно.

"Европейские селесао" больше владели мячом. Как всегда опасными были стандарты в исполнении Роналду и Бруну Фернандеша. Впрочем, за 45 минут соперники не сумели "размочить" счет.

Победителя определили в серии пенальти

Вторую половину игры активнее начали португальцы. Постоянно опасность на левом фланге атаки создавал вингер Рафаэл Леау.

В середине второго тайма прекрасные возможности упустили Фернандеш, Канселу и Витинья. Ответ французов был не менее эффектным. Коло Муани оказался на ударной позиции и мощно пробил слета. Мяч после рикошета пролетел рядом со стойкой.

До конца основного времени счет на табло не изменился. Во время экстратаймов ближайшим к взятию ворот был португальский нападающий Жоау Феликс. После его удара головой мяч пролетел мимо стойки.

Судьбу путевки в полуфинал соперники определили в серии пенальти. При исполнении одиннадцатиметровых точнее были французы.

Сборная Португалия выбывает из турнира на стадии четвертьфинала. Франция стала вторым полуфиналистом Евро-2024.