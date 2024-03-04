Бенфика потерпела сокрушительное поражение в дерби от Порту: Трубин пропустил 5 голов – видео

В воскресенье, 3 марта, Порту разгромило дома Бенфику в рамках 24-го тура португальской Примейра-лиги сезона-2023/2024. Анатолий Трубин 5 раз вынимал мяч из собственной сетки владений.

Украинский вратарь уже традиционно вышел в стартовом составе Бенфики. Еще в первом тайме Галено оформил дубль в ворота Анатолия Трубина, сообщает 24 Канал.

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Первое такое серьезное фиаско для Трубина в Португалии

Во второй части поединка шокирующее избиение "орлов" продолжилось. На 55-й минуте счет в матче стал 3:0 в пользу Порту, а уже через 20 минут Пепе увеличил преимущество хозяев до 4:0.

Отметим, что четвертый гол в ворота Бенфики уже залетел после того, как команда осталась в меньшинстве. Центрбек и один из лидеров гостей Николас Отаменди получил вторую желтую карточку, которая привела к удалению защитника.

На последней минуте основного времени матча Порту забило пятый гол в ворота Трубина, который стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал разгромную домашнюю победу хозяев – 5:0. Никто бы перед матчем подумать не мог, что будет такой сокрушительный результат.

Трубин впервые так много пропустил в футболке Бенфики.

22-летний украинский голкипер "орлов" пропустил уже 34 гола в 35-ти сыгранных поединках, из них 13 "сухих" матчей.

Бенфика не смогла отобрать лидерство у Спортинга. Между клубами разница в один балл – 59 против 58-ми у "орлов".

Порту благодаря победе набрало уже 52 очка и несколько приблизилось ко второй Бенфике.

Видеообзор матча Порту – Бенфика