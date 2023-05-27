Малиновский оценил свои выступления за Марсель, намекнув о полноценном трансфере

Руслан Малиновский поделился впечатлениями от своих выступлений за французский Марсель. Украинский полузащитник оценил их на фоне отсутствия игровой практики еще в Аталанте.

9 января 2023 года Марсель объявил об аренде Руслана Малиновского до конца сезона-2022/2023. Но у договоренности есть опция выкупа контракта футболиста у Аталанты. Сам полузащитник сборной Украины дал оценку своим выступлениям за "провансальцев".

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Малиновский: Возможно, я слишком давил на себя

Украинец назвал проблемы, с которыми столкнулся после перехода в Марсель. Малиновский намекнул на то, что в следующем сезоне-2023/2024 он продолжит выступать во Франции. Похоже, что слухи о досрочном выкупе соглашения украинца станет реальностью.

Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в Аталанте. Мне чуть-чуть не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя. Но Марсель – это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и с полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше,

– заявил Малиновский.

Напомним, что контракт Руслана с Аталантой рассчитан до конца июня 2025 года. Однако украинец может больше не вернуться в Италию в ближайшее время.

В футболке Марселя Малиновский провел уже 21 матч, а это больше, чем при Аталанте в текущем сезоне. В сыгранных поединках Руслан отличился двумя голами и ассистом.

Марсель же за два тура до окончания сезона замыкает тройку лидеров Лиги 1, имея в своем активе 73 балла. А уступая второму Лансу 5 очками. Впереди у "провансальцев" матчи против Бреста и Аяччо.

Ожидается, что после окончания сезона Игорь Тудор покинет пост главного тренера Марселя, несмотря на успешный сезон команды.