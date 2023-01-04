Пеле похоронили в мавзолее с его золотыми статуями на 14-этажном кладбище из Книги рекордов

В бразильском городе Сантос состоялась церемония похорон легендарного футболиста Пеле. Похоронили его на кладбище, где он сам выбрал себе место.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в госпитале в Сантосе. 2 января 2023 года в городе состоялась официальная церемония прощания с игроком. Его тело разместили на поле стадиона "Вила Белмиро" местного клуба Сантос, за который почти всю жизнь и выступал Пеле.

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Длилась церемония прощания сутки. После этого тело Пеле в гробу провезли по улицам города. Вместо традиционного катафалка использовали пожарный автомобиль. А в каждом районе города, где проходила церемония, ее встречали аплодисментами, как в свое время и самого Пеле на стадионах.



Гроб с телом Пеле во время церемонии прощания / фото instagram.com/santosfc

Похоронили Пеле на Memorial Necrópole Ecumênica. Это самое большое в мире вертикальное кладбище. Это здание, имеющее 14 этажей и около 20 тысяч мест для захоронения. А также круглосуточный ресторан, пруд, музей автомобилей и вольер. Это кладбище внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое вертикальное кладбище.



Memorial Necrópole Ecumênica / фото twitter.com/RTIOfficiel

Пеле сам выбрал здесь место, купив его еще 19 лет назад. Здесь также похоронены его отец, тетя, брат и дочь, а также Антонио Уилсон Онорио по прозвищу "Коутинью", его товарищ по команде в Сантосе в 1960-х годах.

В общей сложности мавзолей Пеле площадью 200 квадратных метров будет оформлен как футбольный стадион, а его забальзамированное тело будет покоиться в гробу посреди искусственного газона. Сам гроб не будет золотым. Но на входе в мавзолей установят две позолоченые статуи Пеле. Их изготовили по заказу самого кладбища и они будут предложены семье для установки.

В Memorial Necrópole Ecumênica ожидают, что мавзолей Пеле станет одним из туристических мест в Сантосе.