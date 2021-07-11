Порье "потроллил" МакГрегора насчет четвертого боя между ними

Конор МакГрегор и Дастин Порье могут провести четвертый бой между собой. Порье готов к этому, но выставил несколько условий.

В ночь на 11 июля Конор МакГрегор и Дастин Порье провели третий бой между собой. Он закончился еще в первом раунде – МакГрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.

Как это было Порье победил МакГрегора, Конор сломал ногу во время боя

Уже лежа в октагоне с переломом, МакГрегор продолжал угрожать Порье (как он это делал и до этого). При этом сломанной оказалась та нога, которой МакГрегор пытался ударить соперника еще во время дуэли взглядов.

Сразу после боя зашла речь о четвертом бое между Порье и МакГрегором. Ведь предыдущий не остался чистой победой одного из бойцов. Такой вариант не отвергают и в UFC. Ведь это может принести немалые средства промоушену от рекламы.

Порье тоже готов провести еще один бой с МакГрегором. Но не сейчас. Порье находится на первом месте. И хочет провести бой против чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры. И тогда уже с чемпионским поясом выходить на бой против МакГрегора.

Хотя и МакГрегор до сих пор должен не только залечить свою травму, но и победить.

"Сейчас у него три поражения при одной победе. Ему нужно сперва выиграть несколько боев", – ответил Порье насчет следующего боя против МакГрегора.

Что касается UFC, то там были бы рады организовать четвертый бой Порье – МакГрегор. Но не знают, когда все-таки это может произойти. Ведь МакГрегору понадобится время на восстановление после травмы.