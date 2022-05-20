Пора прощаться, – Безус скажет "прощай" бельгийскому Генту

Атакующий полузащитник прощается с клубом, которому отдал более трех лет. Роман Безус трогательно обратился к Генту в своих соцсетях.

Безус: Увидимся завтра

О своем уходе из клуба Роман Безус сообщил в своем инстаграмме. Футболист выложил фото, где украинец сидит на фоне камер и дает интервью.

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Полузащитник заявил, что пора прощаться с Гентом, анонсировав последний матч за бельгийцев. Щемящий добавляет тот момент, что этот прощальный поединок состоится на глазах болельщиков Гента.

Пора прощаться, "буйволы". Увидимся завтра,

– подписал фотографию Безус.



Прощальное слово Безуса в Генте / Фото из инстаграммы футболиста

В субботу, 21 мая, Гент сыграет дома против Шарлеруа. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

Футболисту не удалось ударить по рукам с клубом по вопросу нового контракта. Поэтому он может перейти в новую команду на правах свободного агента и достанется совершенно бесплатно.

Контракт Безуса с Гентом заканчивается 30 июня 2022 года.

Один из первых, кто прокомментировал эту фотографию Безуса, был нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук. Гент – не чужой клуб для Романа, ранее тоже выступавшего в футболке этого бельгийского клуба. Яремчук назвал Безуса легендой, добавив смайлик красного сердечка.

Зюлте-Варегем может стать следующим клубом Безуса. Именно информацию об интересе этого клуба летала в СМИ. Потому Роман может остаться в Бельгии.

Карьера Романа Безуса