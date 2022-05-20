Пора прощаться, – Безус скажет "прощай" бельгийскому Генту
Источник:инстаграмм Романа Безуса
Атакующий полузащитник прощается с клубом, которому отдал более трех лет. Роман Безус трогательно обратился к Генту в своих соцсетях.
Безус: Увидимся завтра
О своем уходе из клуба Роман Безус сообщил в своем инстаграмме. Футболист выложил фото, где украинец сидит на фоне камер и дает интервью.
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Полузащитник заявил, что пора прощаться с Гентом, анонсировав последний матч за бельгийцев. Щемящий добавляет тот момент, что этот прощальный поединок состоится на глазах болельщиков Гента.
Пора прощаться, "буйволы". Увидимся завтра,
– подписал фотографию Безус.
Прощальное слово Безуса в Генте / Фото из инстаграммы футболиста
В субботу, 21 мая, Гент сыграет дома против Шарлеруа. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Футболисту не удалось ударить по рукам с клубом по вопросу нового контракта. Поэтому он может перейти в новую команду на правах свободного агента и достанется совершенно бесплатно.Подробности. Контракт Безуса с Гентом заканчивается 30 июня 2022 года.
Один из первых, кто прокомментировал эту фотографию Безуса, был нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук. Гент – не чужой клуб для Романа, ранее тоже выступавшего в футболке этого бельгийского клуба. Яремчук назвал Безуса легендой, добавив смайлик красного сердечка.
Зюлте-Варегем может стать следующим клубом Безуса. Именно информацию об интересе этого клуба летала в СМИ. Потому Роман может остаться в Бельгии.
Карьера Романа Безуса
- Атакующий полузащитник в 2016 году переехал играть в Бельгию, где первым клубом для Безуса стал Сент-Трюйден. За эту команду выступал до 2019 года.
- 25 января 2019 стал игроком Гента.
- В сезоне-2021/2022 провел 36 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. В общей сложности отыграл 1543 минуты.
- Только в 2022 году Безус завоевал свой дебютный трофей в составе Гента. Роман с клубом стал победителем Кубка Бельгии. В финале команда сыграла против Андерлехта. Трофей был разыгран лишь в послематчевой серии пенальти, где точнее были футболисты Гента – 4:3.