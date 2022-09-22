Что хотели, то и имеют: российские спортсмены могут попасть под частичную мобилизацию

В среду, 21 сентября, владимир путин выступил с обращением и объявил частичную мобилизацию в россии. Призвать собираются 300 тысяч резервистов, но не все россияне в восторге от такого решения кремлевского руководителя.

Вместо соревнований в бой

В эту частичную мобилизацию могут попасть представители российского спорта. Многие из них являются военнообязанными. Об этом в пропагандистской прессе рассказала в прошлом олимпийская чемпионка по конькобежному бегу, а теперь депутатка российской госдумы светлана журова.

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Министерство обороны России формирует списки из людей, которым предстоит выполнить свой государственный борт перед страной.

"Пока не знаю даже. Это минобороны будет формировать - кто...Но преимущественно спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или Динамо были", – сказала журова.

Кто проходил через спортроты, имели военные специальности, следовательно, вероятнее всего попадают в частичную мобилизацию,

– заявила депутатка.

Из-за частичной мобилизации у границ с Грузией и Финляндией образовались безумные очереди. русские, которые бились в грудь и называли себя патриотами, боятся и хотят бежать за границу, а вернее туда, где их еще пускают.

После 24 февраля российский спорт и спортсмены упали в выгребную яму, из которой никогда не поднимется. Ассоциации разных видов спорта отстранили атлетов вражеской страны от международных соревнований. Поэтому россиянам приходится выступать только в родной стране. Одними из последних на соревнования выступали российские дзюдоисты, но уже и представители Федерации дзюдо наконец-то сняли "розовые очки" по отношению к стране-оккупанту.

Недавно стало известно, что россия была отстранена от отбора чемпионата Европы-2024 по футболу. Следовательно, бан для российских команд продолжается по меньшей мере до 2024 года.