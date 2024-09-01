Известный боксер и чемпион мира встретятся в поединке на благотворительном вечере в поддержку ВСУ

Уже почти три года продолжается полномасштабное вторжение со стороны вражеской страны. За это время в Украине состоялось много благотворительных спортивных мероприятий в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В пятницу, 6 сентября, в киевском Freedom Hall состоится благотворительный вечер бокса в поддержку Сил обороны. Этот ивент анонсировала Национальная лига профессионального бокса Украины.

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Боксеры на благотворительном вечере в Киеве

Главным событием вечера будет бой в полутяжелом весе между Авни Йылдримом и азербайджанцем Рамалом Амановым. В прошлом турецкий боксер был участником перешей Всемирной суперсессии.

Также Йылдрим дрался за чемпионские титулы WBC, но дважды не смог выиграть желанный пояс. В 2021 году, в феврале, известный Сауль Альварес по прозвищу Канело досрочно одолел Авни.

Сопернику турка Рамалу Аманову на 6 лет больше – 39. В нулевых он ярко проявлял себя в любительском боксе и побеждал в студенческом мировом первенстве. Также азербайджанец становился призером взрослых чемпионатов и кубков мира.

Благотворительный вечер бокса, в котором сойдутся Аманов и Йылдрим организует НЛПБУ. Все вырученные средства пойдут на помощь Вооруженным Силам Украины.