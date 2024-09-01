У п'ятницю, 6 вересня, у київському Freedom Hall відбудеться благодійний вечер боксу на підтримку Сил оборони. Цей івент анонсувала Національна ліга професійного боксу України.

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Боксери на благодійному вечор у Києві

Головною подією вечора буде бій у напівважкій вазі між Авні Йилдримом та азербайджанцем Рамалом Амановим. У минуло турецький боксер був учасником перешої Всесвітньої суперсесії.

Також Йилдрим бився за чемпіонські титули WBC, але двічі не зміг виграти омріяний пояс. У 2021 році, у лютому, відомий Сауль Альварес на прізвисько Канело достроково здолав Авні.

Супернику турка Рамалу Аманову на 6 років більше – 39. У нульових він яскраво проявляв себе в аматорському боксі та перемагав у студенській світовій першості. Також азербайджанець ставав призером дорослих чемпіонатів та кубків світу.

Благодійний вечор боксу, у якому зійдуться Аманов та Йилдрим організує НЛПБУ. Усі виручені кошти підуть на допомогу Збройним Силам України.