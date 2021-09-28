Помог рикошет: украинец Хлебас забил дебютный гол в Казахстане – видео

Нападающий Дмитрий Хлебас забил свой первый гол за Ордабасы в чемпионате Казахстана. Его клуб расписал домашнюю мировую.

Первый гол украинца в новой команде

Украинский форвард открыл счет на встрече против Каспия. В середине первого тайма Дмитрий Хлебас решился на удар из-за пределов штрафной.

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Мяч рикошетом от ноги соперника, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот гостей. Вратарь не сумел дотянуться до мяча и почти не видел момента удара из-за защитника, закрывшего ему обзор.

Однако дебютный гол украинского футболиста не помог команде одержать победу. Гости через четыре минуты после пропущенного гола сравняли цифры на табло.

Хлебас в конце июля 2021 года перешел в состав казахстанского клуба в статусе свободного агента. Украинец подписал соглашение до конца 2021 года.

В новом сезоне-2021/2022 Дмитрий отыграл за новую команду 4 матча, в которых забил один гол.

Поединок завершился ничьей 1:1.

Ордабасы – Каспий (гол Хлебаса с 1:26)