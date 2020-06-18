Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев по решению КДК получил еще один матч дисквалифицикации. Причиной этого стали махинации с карточками.

"Обнуления" карточек в матче 25 тура УПЛ с колосом не осталось незамеченными, сообщает Sport Arena.

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Дополнительная дисквалификация

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ считает, что Леднев умышленно заработал предупреждение, которое стало для него восьмым в сезоне, а это означает пропуск одного матча. Этим поединком стала встреча в 26 туре чемпионата Украины с киевским "Динамо", в котором участие игрока, арендованного "Зарей" у киевлян, было маловероятным.

Леднев уже пропустил оба матча в этом сезоне против "Динамо" по договоренности между клубами.

Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник подтвердил, что не рассчитывал на футболиста в матче с киевлянами из-за такой ​​договоренности.

Сам полузащитник оправдывается. По его словам, он не подозревал сколько желтых карточек в его активе перед матчем с "Колосом". Леднев сказал, что действовал из футбольных принципов и правил, не дав сопернику осуществить быструю атаку на его ворота.

Добавим, что желтую карточку футболист "Зари" получил за попытку помешать исполнить штрафной удар "Колоса" на половине поля луганчан.

Хавбек "Зари" пропустит поединок 27 тура УПЛ против черниговской "Десны".

Также за серьезное нарушение правил в матче с "Динамо" дисквалификацию на три поединка получил Цвек.