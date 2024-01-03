"Имеет слабость к Довбику": испанские СМИ рассказали о намерениях тренера Жироны по отношению к украинцу

Известное испанское издание AS называет матч 19-го тура чемпионата Испании между Жироной и Атлетико Мадрид "битвой за трофей Пичини". Речь идет о награде лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге.

Трофей Пичини называют награду лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге. Именно на нее и претендует украинский игрок Артём Довбик.

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Что говорят испанские СМИ о Довбике

О противостоянии между украинцем Артемом Довбиком и французом Антуаном Гризманном журналисты написали отдельно:

"Стадион "Монтиливи" – это сад Стуани, но с этого сезона – и Довбика. Украинец бьет рекорды в своем первом сезоне в Ла Лиге, и ему не нужно адаптироваться. Сейчас в этом сезоне он забил 11 голов и является лучшим бомбардиром команды .

Чтобы понять важность Довбика, достаточно сравнить его с Гризманном, забившим те же 11 голов. Француз является ориентиром для Атлетико. Конечно, Довбык и Гризманн – не только бомбардиры. Они также отдают голевые передачи: 4 на счету украинца и 2 на счету француза.

Также в СМИ добавили, что оба выйдут в старте своих команд, потому что в Жироне Довбик ценится больше Стуани, который начнет со скамейки запасных. У Мичела слабость к украинцу и хочет максимально использовать его текущую форму, ведь он забил 4 гола в 3 матчах.

Журналисты также выразили убеждение, что Довбик может стать третьим игроком Жироны, забивающим в 4 и более матчах Ла Лиги подряд после Стуани (5 в ноябре 2017 года) и Тати Кастельяноса (4 в мае 2023 года).

Удачи Довбика в Жироне