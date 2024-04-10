Трансфер Мудрика: получила ли Десна свой процент от многомиллионной продажи в Челси

Президент Десны рассказал, получил ли клуб свое вознаграждение от Шахтера за трансфер Михаила Мудрика. Черниговский клуб работает над этим вопросом.

В интервью изданию Владимир Левин рассказал о судьбе Десны. В частности его спросили относительно трансфера Михаила Мудрика в Челси.

Читайте также Президент черниговской Десны назвал условия для возрождения клуба

Получила ли Десна "кэшбек" за Мудрика

Президент черниговской команды отметил, что пока команда не получила средств, но они работают над этим вопросом.

Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с Челси сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего,

– рассказал Владимир Левин.

Михаил Мудрик играл в Десне на правах аренды в первой части сезона-2020/2021. В 2023 году его приобрело Челси у Шахтера за 70 миллионов евро с возможными бонусами в размере 30 миллионов.

Десна не участвует в УПЛ с сезона-2021/2022 из-за начала полномасштабного вторжения. Во время боев за Чернигов российскими войсками была полностью разрушена клубная инфраструктура, в частности стадион имени Юрия Гагарина, однако, в соответствии с решением Общего собрания участников УПЛ, Десна сохранит за собой место в элитном дивизионе на будущее. Сейчас у черниговского клуба есть возможность возродиться.