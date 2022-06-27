Польский теннисист будет отдавать 100 евро на помощь Украине за каждый эйс на Уимблдоне

Хуберт Хуркач отличился красивым жестом в сторону Украины. Польский теннисист решил использовать свое участие на Уимблдоне-2022 во благо украинского народа.

Поляки не перестают приятно удивлять

27 июня стартует старейший теннисный турнир Уимблдон. На британский корт в Лондоне выйдут лучшие 128 теннисисток и такое же количество теннисистов, чтобы вступить в борьбу за престижный трофей. Участники поделились якобы на два лагеря – поддерживающие Украину и защищающие отстраненных от турнира россиян и белорусов.

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После Иги Шветек украинский народ поддержал другой польский теннисист Хуберт Хуркач. 25-летний спортсмен решил помочь украинцам, продолжающим страдать от войны против России. Гуркач из-за своей игры попытается собрать средства для народа Украины.

За каждый сделанный эйс теннисист будет жертвовать украинцам 100 евро. Об этом он написал в своих соцсетях. Хуберт отметил, что надеется сделать на Уимблдоне как можно больше подач на вылет.

Что известно о Хуберте Хуркаче

Хуберт Хуркач – 10-я ракетка мира в рейтинге ATP.

В нынешнем сезоне 25-летний теннисист одержал 28 побед при 11 поражениях. Поляк завоевал один трофей и заработал более двух миллионов долларов призовыми.

В общей сложности за карьеру становился победителем пяти турниров.

На Уимблдоне-2022, который продлится с 27 июня по 10 июля, примут участие украинские теннисистки – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. В мужском разряде ни один украинец не отобрался из-за квалификации.