Польский шахматист отказался от рукопожатия с россиянином на ЧМ: красноречивое видео

В Самарканде (Узбекистан) продолжается чемпионат мира по скорым шахматам. Там тоже выступают россияне.

В один матч группового этапа состоялся символический момент. Польский теннисист Ян-Кшиштоф Дуда сыграл с представителем России Денисом Хисматуллиным, пишет 24 Канал.

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Мощный поступок польского игрока

Представитель Польши отказался пожимать руку россиянину. Этот момент попал на видео.

Как игрок из Польши отказал россиянину: смотрите видео

Дуду могли за это дисквалифицировать из-за нарушения правил честной игры. Для этого россиянину нужно было пожаловаться судьям. Однако Хисматуллин этого не сделал, и партия в итоге завершилась вничью.

ФИДЕ допускает россиян к выступлениям

Напомним, что ФИДЕ позволяет россиянам выступать на турнирах, однако в нейтральном статусе. А это и не удивительно, потому что руководителем организации является представитель России.

Недавно украинский гроссмейстер Павел Ельянов прокомментировал игру норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу с россиянином Хисматуллиным. После игры норвежец пожал руку россиянину.

В частности он обратился к ФИДЕ и напомнил, что Хисматуллин активно поддерживает полномасштабное вторжение России.

Хисматуллин является сторонником президента России Путина. Шахматист неоднократно посещал русских военных и оказывал им помощь.