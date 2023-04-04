Болезненная позиция МОК: олимпийская чемпионка отреагировала на допуск россиян к соревнованиям
Источник:Reuters
Титулованная польская легкоатлетка Анита Влодарчик осудила рекомендацию МОК по допуску спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям. По мнению чемпионки, таких ситуаций не должно возникать до окончания войны.
Российская полномасштабная агрессия против Украины длится второй год. Ежедневно террористы наносят ракетные удары по мирным украинским городам и селам. Однако МОК не хочет замечать всех ужасов, которые несет Россия, и решила поощрить агрессора допуском ее атлетов к международным соревнованиям.
Читайте также Позорное молчание бойкота: как чиновники заставляют украинских спортсменов остаться без соревнований
Влодарчик: Спортсмены из обеих стран не должны соревноваться
Однако цивилизованный мир не воспринимает такие действия Международного олимпийского комитета. Многие спортсмены из разных стран открыто выразили свое несогласие с инициативой МОК. Среди них трехкратная олимпийская чемпионка Анита Влодарчик.
Это очень больно. Мы вообще не должны думать о таких вещах. Это должно быть решение сверху о том, что спортсмены из обеих стран не должны соревноваться. Я не могу представить, чтобы спортсмен из Украины участвовал в одном соревновании с российским атлетом, потому что это не только стресс и эмоции, но есть еще и психологические проблемы, и это что-то ужасное, очень ужасное,
– приводит слова Влодарчик Reuters.
Именитая польская спортсменка надеется, что все же здравый смысл победит и представителям стран-агрессоров вернут бан на участие в международных соревнованиях.
Я все равно буду придерживаться своего мнения, что они должны быть исключены. Конечно, это нелегко, потому что здесь тоже есть политика, и мы всегда говорили, что спорт должен быть отдельно от политики, а мы видим, что в этом случае это не так. Надеюсь, что в ближайшие месяцы решение изменится и россиян и белорусов не будут допускать,
– рассказала олимпийская чемпионка.
Отметим, что Анита Влодарчик примет участие в Европейских играх-2023, принимаемых Польшей. Организаторы соревнований вопреки решению МОК отказались от приглашения атлетов из России и Беларуси.
Что известно об Аните Влодарчике
- 37-летняя польская легкоатлетка специализируется на метании молота.
- Влодарчик трижды становилась олимпийской чемпионкой (2012, 2016, 2020). Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
- Пять раз Влодарчик обновляла мировой рекорд по метанию молота (2009, 2010, 2015 и дважды в 2016 году).
- Она первая в истории женщина, которая бросила молот более 80 метров. Сейчас ей принадлежит мировой рекорд среди женщин – 82,98 метров.