С победителем Лиги чемпионов: кто попал в заявку Украины на матч против Польши

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет свой второй товарищеский матч в рамках подготовки на Евро-2024. В соперниках команды Сергея Реброва будет сборная Польши.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров включил в заявку на матч 26 футболистов. В списке появился голкипер Реала Андрей Лунин, который пропустил предыдущую игру против Германии (0:0) из-за победы в Лиге чемпионов.

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Кто может сыграть против Польши

Также в заявку на матч попал левый защитник Эвертона Виталий Миколенко, который восстановился от повреждения.

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин. Защитники : Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко.

: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко. Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков. Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.



Заявка Украины на матч против Польши / Фото УАФ

Обратите внимание! Товарищеский матч Польша – Украина состоится 7 июня в 21:45 (по киевскому времени) на "Национальном стадионе" в Варшаве. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Это будет второй спарринг для Украины в рамках подготовки к Евро-2024 и первый для ее соперника.

В предыдущей игре подопечные Сергея Реброва расписали нулевую мировую с Германией. После матча наставник "сине-желтым" анонсировал изменения в составе на игру против Польши. Впереди у Украины еще заключительный поединок с Молдовой (11 июня), а поляки 10 июня сыграют против Турции.