Левандовский поведет Польшу к победе: прогноз на матч Евро-2020 со Словакией

Польша 14 июня сыграет против Словакии в группе E. Букмекеры дали прогноз на поединок 1-го тура чемпионата Европы-2020 по футболу.

Поляки попытаются переиграть соперника

Польша показала хорошую игру в отборе Евро-2020 и с первого места вышла в финальную часть турнира. Поляки в четвертый раз подряд выступят в финальном первенстве чемпионата Европы.

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Лучший результат польская сборная показывала в 2016 году, когда дошла до четвертьфинала соревнований. Словакия же вышла на Евро-2020 с третьего места группы Е. Для них это евро будет вторым в истории. Дебютный чемпионат Европы был как раз в 2016 году. Тогда они дошли до 1/8 финала.

Польша и Словакия 7 раз встречались на одном поле. Здесь в активе поляков 2 победы, а четыре раза праздновали победу словаки. Еще один поединок завершался мировой.

Самые разгромные счета в дуэлях этих сборных были зафиксированы в 1995 году, когда в рамках отбора Евро-1996 сначала Польша разгромила Словакию (5:0), а затем словаки взяли реванш и победили поляков (4:1).

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Матч Польша – Словакия состоится в понедельник, 14 июня. Старт встречи в 19:00.

Победу отдают полякам – 1,84. К стартовой победе команду поведет лидер сборной Польши и один из лучших нападающих мира Роберт Левандовски. Победа Словакии, которая может стать пятой в истории противостояний этих сборных, оценена в 5,20. Ничья – 3,40.

На двойной шанс – победу Польши или ничью можно сделать ставку с коэффициентом 1,20. На победу Словакии или ничью – 2,07.

Эксперты склоняются к тому, что хозяева матча будут праздновать победу со счетом 1:0 или 2:0 – 4,70 и 6,10 соответственно. На хотя бы минимальную победу Словакии (0: 1) – 9,20.

Букмекеры без колебаний отдали Левандовски лучшие коэффициенты на гол – 2,10. На результативный выстрел защитника польской сборной и киевского "Динамо" Томаша Кендзеры стоит коэффициент 10.