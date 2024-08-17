Правительство Польши хочет, чтобы страна приняла Олимпийские игры ближайшие 20 лет. Страна хочет повторить фурор, который вызвало Евро-2012.

Читайте также Рекордное представительство по видам спорта: сколько украинцев будет соревноваться на Паралимпиаде-2024

Олимпиада в Польше

Премьер-министр страны Дональд Туск отметил, что чемпионат Европы, который они проводили совместно с Украиной до сих пор вспоминается европейскими партнерами, как организационный шедевр и польская инфраструктура уже готова к принятию Олимпийских игр.

Реальная перспектива, с учетом предыдущих решений, обязательств и деклараций Международного олимпийского комитета, – это 2040 или 2044 год,

– рассказал польский чиновник.

Министр спорта Польши, Славомир Нитрас, также сообщил, что страна готова принимать Олимпиаду и имеет часть готовой инфраструктуры и совсем скоро намерен представить проект развития польского спорта и добавил, что стратегия будет рассчитана до 2040 года, с целью подготовки Польши к проведению Олимпийских игр.

"Я надеюсь, что зиму, весну следующего года мы проведем в серьезной дискуссии со спортивным сообществом о том, как сделать так, чтобы Олимпиада в Польше состоялась, была успешной и стала двигателем не только для спорта, но и для Польши в целом, как это произошло с Евро-2012", – сказал Нитрас.

Отметим, что Польша еще никогда не была хозяйкой Олимпийских игр.