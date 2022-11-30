Невероятный Щенсный отразил второй пенальти на ЧМ-2022: жертвой поляка стал Месси – видео

Кипер сборной Польши до сих пор не пропускает на катарском Мундиале, хотя его ворота назначали уже два пенальти. На этот раз Войцех потянул удар Месси.

Аргентина и Польша встречаются в матче 3-го тура группового раунда ЧМ-2022, пишет 24 канал. Команды борются за выход в 1/8 финала турнира в матче, где Месси и компании нужна победа.

Следите с нами Аргентина – Польша: онлайн-трансляция решающего матча за выход в плей-офф ЧМ-2022

В первом тайме "альбиселесте" были более активными, но защита поляков была на высоте. Ключевой момент тайма возник перед перерывом. На 38-й минуте Щенсный в прыжке заехал кулаком Месси по лицу в своей площадке.

Судья после пересмотра VAR назначил пенальти. Однако вратарь Ювентуса совершил невероятный сейв, вытащив выстрел того же Лео из левого угла.

Видео сейва Щенсный с пенальти:

Для Щенсный это уже второй отраженный пенальти на этом турнире. В прошлом туре Войцех потянул удар аравийца Аль-Давсари, чем помог своей команде одержать победу. После первого тайма счет в матче Польша – Аргентина не открыт.