Жена-украинка заставила Щенсны плакать после отбитого пенальти от Месси

Войцех Щенсни парировал пенальти в матче против Аргентины, а его сборная вышла в плей-офф чемпионата мира. После этого его эмоционально поддержала семья вместе с супругой-украинкой.

Отбитый пенальти от Лео Месси стал вторым для польского голкипера на чемпионате мира-2022. Хотя Польша в итоге и уступила Аргентине, но смогла протиснуться в плей-офф.

Также интересно Щенсни поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти.

Горячая поддержка Щенсного

Дома при Войехе Щенсном переживала вся его семья во главе с женой Мариной, которая родом из Украины. Сразу после игры они вышли на связь с Войцехом, пели, поздравляли. Футболист даже пустил слезу.

Вся моя семья сейчас сидит в Варшаве и смотрит игру – мама, жена, сын. Я люблю тебя, Лиам. Папа еще не уезжает домой!

– передал привет родным Щенсны.

К слову, жена Войцеха Щенсного – Марина Лученко-Щенсна. Это популярная польская певица и актриса, выступающая под сценическим именем MaRina.

Девушка родом из Украины – она родилась в Виннице. Впрочем, когда ей было всего 2 года, ее семья эмигрировала в Польшу.

Марина начала встречаться с голкипером сборной Польши в 2013 году, а уже в 2016-м пара женилась. У них есть 4-летний сын Лиам.