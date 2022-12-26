Двойное представительство "Бундестим" и без Подручного: все пары Рождественской гонки-2022 по биатлону
Источник:Biathlon.com.ua
Уже 28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Участники определят победителя на арене "Фельтинс-Арена".
Помимо уже известных биатлонистов, участие в Рождественской гонке примут юниоры. У украинской сборной будут команды в обоих соревнованиях. За юниорскую сине-желтую команду выступят Александра Меркушина и Виталий Мандзин.
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Вынужденные изменения в составе участников
Определились все пары Рождественской гонки-2022. Напомним, что вынужденная замена была в составе сборной Украины. Сначала в паре с Юлией Джимой должен был стартовать Дмитрий Пидручный. Но капитан мужской команды перенес операцию на разорванном мениске. Теперь Дмитрия ждет реабилитация.
Отмечается, что в чемпионат мира биатлонист из Тернополя должен быть в строю.
Вместо него на Рождественской гонке Украину будет представлять Антон Дудченко, который лучше выступает из украинских биатлонистов на первых этапах нового сезона-2022/2023.
В составе Италии тоже произошла замена на мужском этапе. Вместо сверхопытного Лукаса Хофера компании трехкратном олимпийском призере Доротеи Вирер составит Томмазо Джакомель.
Отметим, что только Германия будет иметь двойное представительство – Дениз Херрманн-Вик/Бенедикт Долль и Ванесса Фогт/Филипп Наврат.
Все пары Рождественской гонки-2022
- Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина)
- Жюлья Симон и Фабьен Клод (Франция)
- Лена Хекки Гросс и Йоша Буркгальтер (Швейцария)
- Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)
- Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль (Германия)
- Ванесса Фогт и Филипп Наврат (Германия)
- Мари Эдер и Теро Сеппяля (Финляндия)
- Лиза-Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
- Доротея Вирер и Томмазо Джакомель (Италия)
- Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)
Расписание начала соревнований
Рождественскую гонку сложно назвать серьезным состязанием. Обычно биатлонисты с улыбками на лице выступают в Германии и радуются каждому месту на финише. Эту гонку можно расценивать больше как биатлонное шоу.
Напомним, что Украина дважды побеждала в Рождественской гонке – в 2008 и 2014 годах.