Полный разгром: Шахтер забил 13 голов в ворота Черноморца – видео
Источник:24 канал
В пятницу, 3 сентября, состоялся поединок первенства УПЛ среди женских команд, в котором донецкий Шахтер принимал одесский Черноморец.
Шахтер – Черноморец 13:0
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Борьбы не получилось – футболистки Шахтера разгромили соперниц с общим счетом 13:0. В первом тайме донецкая команда забила в ворота соперниц 7 мячей, а во втором добавила еще 6 голов.
В дебютном официальном домашнем матче донецкой команды забивали Полина Янчук (5), Виктория Головач (2), Светлана Когут (2), Вероника Кожухарь Мария Ковб, Елена Манзюк и Диана Кравчук (по 1).
Интересно, что счет в матче мог бы быть еще большим, но на 8-й минуте встречи Вегерич не смогла реализовать пенальти, попав в штангу.
Шахтер – Черноморец: видеообзор матча