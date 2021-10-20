Полный разгром: Прометей одержал вторую подряд разгромную победу в Еврокубке

В среду, 20 октября, женский баскетбольный клуб Прометей на выезде выиграл второй матч в Еврокубке. Украинская команда обыграла венгерский клуб Уни Дьор со счетом 117: 83 и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Уни Дьер – Прометей 83:117 (18:24, 23:38, 20:27, 22:28)

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Хотя в стартовой 10-минутке преимущество чемпионок Украины составило лишь шесть очков, по итогам первой половины встречи она уже насчитывала 21 очко.

На этом баскетболистки Прометея решили не останавливаться. В третьем периоде они увеличили преимущество над Уни Дьором еще на семь очков, подходя к решающей 10-минутке с разницей в +28.

В заключительном периоде Прометею покорилась отметка в 117 очков. А итоговое преимущество над венграми составило 34 очка.