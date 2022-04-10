Полякова исполнила гимн Украины перед благотворительным матчем Шахтера: трогательное видео

Донецкий Шахтер открыл серию благотворительных матчей в поддержку Украины. Первый матч "горняки" сыграли в Греции на стадионе "Георгиос Караискакис".

"Горняки" начали европейское турне

К сожалению, горняки минимально уступили Олимпиакосу. Матч закончился со счётом 0:1.

К стати Во время благотворительного матча Олимпиакос – Шахтер почтили память погибших детей в Украине

Однако сам поединок запомнился серией трогательных перформансов.

На одном из секторов греческого стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизируют количество детей, погибших во время войны России против Украины.

Также на этот матч футболисты Шахтера вышли в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших жесткое сопротивление вторжению России в Украину.

Перед поединком украинская певица Ольга Полякова эмоционально исполнила гимн Украины.

Видео исполнения гимна Украины