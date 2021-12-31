Полиция организовала встречу юному болельщику с Цыганковым: его папа погибший правоохранитель

Столичные полицейские осуществили мечту 9-летнего Даниила о знакомстве с игроком футбольного клуба Динамо Виктором Цыганковым.

Накануне Дня святого Николая руководство Главного управления полиции Киева встречалось с семьями погибших правоохранителей. Детки написали письма, в которых рассказали о своих желаниях и подарках, которые ждут под елкой.

Среди них 9-летний Даниил, который написал, что мечтает получить футболку с автографом своего кумира – игрока футбольного клуба Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова. Сам школьник уже два года занимается футболом.

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Столичные полицейские решили осуществить мечту Данилы и не просто подарить ему футболку с автографом, но и познакомить его со звездой украинского футбола Виктором Цыганковым.

Правоохранители пригласили школьника в столичный главк, где неожиданностью для него стала встреча с Виктором Цыганковым. Футболист поздравил маленького фаната с Новым годом и подарил футболку со своим автографом.

Также полицейские подарили желанные подарки и другим детям, отцы которых погибли при исполнении служебных обязанностей.



Дети погибших правоохранителей получили подарки на Новый год / Фото Полиции Киева