В Англии арестовали фаната, слепившего лазером Мудрика в лондонском дерби

Противостояние Арсенал – Челси закончилось уверенной победой "канониров" 3:1. Если игра команды Микеля Артеты порадовала болельщиков, то само поведение фанатов хозяев хотелось бы более толерантным.

Уже к 34-й минуте счет в матче был 3:0 в пользу Арсенала. Дубль Мартина Эдегора и гол Гарбиэла Жезуса довели счет до разгромного. Михаил Мудрик наблюдал за разгромом со скамейки запасных Челси.

К теме Освистали и ослепили лазером: фанаты Арсенала "тепло" встретили Мудрика – демонстративное фото

Нашли нарушителя

Украинец появился на поле на 71-й минуте вместо Энцо Фернандеса. Мудрику пришлось играть под бешеным давлением трибун "Эмирейтс", которые освистывали каждую встречу Михаила с мячом.

Также фанаты Арсенала использовали наглые методы. Кто из болельщиков пытался ослепить украинского легионера Челси во время выполнения штрафного и еще в нескольких моментах во время второго тайма. Михаил после поединка спокойно отреагировал на такое поведение фанатов "канониров".

Подобные поступки болельщиков Арсенала вызваны тем, что Мудрик должен был перейти в их любимый клуб. Но в последний момент выбрал Челси, которое продолжает проваливать сезон-2022/2023.

Отметим, что команда Фрэнка Лэмпарда забила гол престижа, но больше "аристократов" не хватило. В итоге – 3:1, победа Арсенала.

Интересно, что в первом тайме с трибун стадиона "канониров" были слышны возгласы в сторону Фрэнка Лэмпарда. Таким образом фанаты Арсенала решили посмеяться над наставником "синих" и игрой команды, которую сложно даже назвать игрой.

После матча стало известно, что местная полиция задержала трех фанатов, подозреваемых в распространении билетов и одного мужчину, который нарушал запрет на посещение футбольных поединков. Все четверо были заключены под стражу во время расследования.

Именно этому фанату было выдвинуто подозрение в моменте, когда Мудрику светили в лицо лазерной указкой.

Пока неизвестно, какое наказание понесет фанат.

К слову. Арсенал благодаря победе вернул себе лидерство в АПЛ. Челси идет на 12-й позиции.