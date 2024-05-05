Полесье потеряло шанс догнать Рух: "волки" в большинстве расписали ничью с Зарей

Поединок в Житомире между Полесьем и Зарей открыл воскресную программу 27-го тура УПЛ. Соперники не смогли определить сильнейшего, обменявшись голами в каждом из таймов.

Полесье – Заря 1:1

Голы: Назаренко, 23 – Герреро, 60

Житомирское Полесье все еще претендует на зону еврокубков. Команда Сергея Шищенко перед отчетным поединком отставала от Руха на два балла, пишет 24 Канал.

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Полесье потеряло важные очки

На 23-й минуте хозяева поля повели в счете. Артем Смоляков разрезным пасом из центра поля вывел на свидание с голкипером Александра Назаренко. Экс-игрок Днепра-1 своим шансом воспользовался на все сто.

Еще в первом тайме Заря осталась в меньшинстве. Александр Яцык получил вторую желтую карточку и покинул пределы поля.

Казалось, что теперь "волкам" будет проще развить успех. Однако получилось все наоборот. На 60-й минуте встречи панамский форвард Зари Герреро сравнял счет в встрече.

До финального свистка цифры на табло стадиона в Житомире не изменились.

Видеообзор матча Полесье – Заря