Полісся – Зоря 1:1
Голи: Назаренко, 23 – Герреро, 60
Житомирське Полісся все ще претендує на зону єврокубків. Команда Сергія Шищенка перед звітним поєдинком відставала від Руха на два бали, пише 24 Канал.
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Полісся втратило важливі очки
На 23-й хвилині господарі поля повели в рахунку. Артем Смоляков розрізним пасом з центра поля вивів на побачення з голкіпером Олександра Назаренка. Ексгравець Дніпра-1 своїм шансом скористався на всі сто.
Ще в першому таймі Зоря залишилася в меншості. Олександр Яцик отримав другу жовту картку та покинув межі поля.
Здавалося, що тепер "вовкам" буде простіше розвинути успіх. Однак вийшло все навпаки. На 60-й хвилині зустрічі панамський форвард Зорі Герреро зрівняв рахунок у зістрічі.
До фінального свистка цифри на табло стадіону в Житомирі не змінилися.
Відеоогляд матчу Полісся – Зоря
- Полісся не зуміло наздогнати Рух у турнірній таблиці. Відстань у два бали залишається між командами.
- Зоря залишилася на 11-му місці. Від зони перехідних матчів луганську команду віддаляє три очка.