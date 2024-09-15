Камбэк "волков": Полесье одержало волевую победу над Вересом и возглавило чемпионскую гонку

Поединок в Житомире между Полесьем и Вересом закрывал воскресную программу 6-го тура УПЛ. Интрига в поединке принципиальных соперников держала в напряжении до финального свистка.

Полесье – Верес 2:1

Голы: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (с пенальти) – Гайдучик, 6

Команда Имада Ашура в стартовых поединках чемпионата еще не знала горечи поражений. В матче 6-го тура соперником Полесья был ровенский Верес, пишет 24 Канал.

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Четвертая победа Полесья

Главный тренер житомирских "волков" в стартовом составе провел незначительную ротацию, выпустив с первых минут венесуэльского форварда Луифера. Самый дорогой трансфер в истории Полесья в начале сезона потерял место в составе, а потому стремился воспользоваться своим шансом.

Однако открыть счет суждено было визави венесуэльца Николаю Гайдучику. На 6-й минуте встречи украинский нападающий великолепным ударом головой перебросил мяч через Волынца.

До перерыва житомиряне так и не смогли восстановить паритет, оставив дело на второй тайм.

Отдых пошел на пользу хозяевам. На 50-й минуте Назаренко сделал навес в штрафную площадь Вереса, которым воспользовался Гуцуляк. 1:1 – Полесье сравняло счет.

Через несколько минут арбитр зафиксировал игру рукой одного из игроков Вереса и после просмотра ВАР указал на отметку. Удар в исполнении Назаренко был из разряда неберущихся. Этот гол стал шестым для Александра в чемпионате. 24-летний вингер единолично возглавил бомбардирский список.

До финального свистка цифры на табло не изменились. Полесье победило Верес со счетом 2:1.

Видеообзор матча Полесье – Верес