Драма в компенсированное время: Полесье на последних секундах упустило победу над Вересом

В украинской Премьер-лиге программу 16-го тура открыл поединок между Полесьем и Вересом. Ровенская команда вырвала ничейный результат благодаря голу в компенсированное время.

Полесье – Верес – 1:1

Гол: Крушинский, 68 – Шестаков, 90+6

На стадионе "Авангард" в Ровно состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги между местным Вересом и житомирским Полесьем. В номинально домашней игре Полесье было близим к победе после гола Бориса Крушинского, однако игра завершилась драматической ничьей.

В первом тайме команды не отличились забитыми мячами. После перерыва опорный полузащитник житомирян Борис Крушинский забил свой второй гол в сезоне после передачи от Филиппа Будковского.

Полесье упустило возможность догнать Днепр-1

Все шло к минимальной победе Полесья, однако Верес проявил характер и сумел вырвать зачетный балл в компенсированное время. Михаил Шестаков сравнял счет на шестой компенсированной минуте и стал героем для ровенчан.

Команда Юрия Калитвинцева упустила возможность догнать по очкам в турнирной таблице Днепр-1, который является единоличным лидером после первого круга. При этом у днепрян еще есть игра в запасе.

Именно против Днепра-1 Полесье сыграет в 17-м туре УПЛ. Поединок, который состоится в Житомире, будет очень важным для обеих команд и их соперников с точки зрения чемпионской гонки. Кроме того, житомиряне попытаются взять реванш за поражение (1:2) в первом круге.

У Вереса на следующей неделе будет очередное сложное испытание. Подопечные Сергея Лавриненко проведут выездной поединок против действующего чемпиона – донецкого Шахтера.

Видео голов в матче Полесье – Верес