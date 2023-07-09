Новичок УПЛ подписал африканского полузащитника из французского клуба

Полесье усилилось качественным полузащитником с опытом игры в Лиге 1. Житомирцы не пожалели за конголезца четверть миллиона.

В прошлом сезоне житомирское Полесье выиграло Первую лигу и оформило дебютный выход в УПЛ. В преддверии дебюта на новом уровне команда Юрия Калитвинцева активно усиливается.

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Ранее Полесье ограничивалось в основном украинцами. Теперь житомирцы объявили о переходе футболиста сборной Конго. Речь о Бени Макуане.

Трансфер хавбека оценивается в 250 тысяч евро. 20-летний хавбек поставил подпись под контрактом на три года. Бени является питомцем французского Монпелье.

За французскую команду хавбек дебютировал в 2021 году. За два сезона в Лиге 1 Макуана отыграл 34 матча, забив один гол. Конголезец обычно играет на левом фланге полузащиты, но может получиться и на правом.

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К слову, в прошлом году Макуана дебютировал за сборную Конго и уже имеет на своем счету 10 матчей. Напомним, что в первом туре, который пройдет 29-30 июля, Полесье будет играть против Вереса.