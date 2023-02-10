Усик сфотографировался с трофеем Winter Cup, но на поле не вышел: Полесье справилось без него

В Турции стартовал товарищеский турнир с участием трех украинских клубов и чемпиона Эстонии. Первая игра соревнования подарила болельщикам много голов.

Полесье – Верес 3:3 (пен – 4:3)

Голы: Грицук, 2, Грицук, 21 (пен), Близниченко, 44 (автогол) – Шестаков, 39, Гайдучик, 60 (пен), Пасич, 89.

В Турции в Белеке стартовал второй розыгрыш Winter Cup. Это товарищеский турнир, в котором принимают участие украинские клубы во время зимних тренировочных сборов, пишет 24 канал.

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В этом году среди участников нашлось место и для Левадии, чемпиона Эстонии. Украину же представляют полтавская Ворскла, ровенский Верес и житомирское Полесье.

Последние две команды и сошлись в матче-открытии. Ожидалось, что при Полесье сыграет украинский боксер Александр Усик. Накануне игры чемпион мира в тяжелом весе сделал фото с трофеем Winter Cup.



Усик держит в руках трофей Winter Cup / телеграм-канал Футбол 2.0

Боксёр занял место на трибунах. Там Александр порадовал публиком своими забавными очками.

Усик на трибунах Winter Cup / телеграм-канал Футбол 2.0

Впрочем, на игру с Вересом Усик не попал даже на скамейку запасных. Это не помешало житомирскому клубу на пару с соперником продемонстрировать яркую игру с шестью голами.

Всего за 20 минут в составе Полесья дублем отличился Василий Грицук. Вереск ответил голом Шестакова после углового, но перед перерывом автогол Близниченко снова подарил сопернику преимущество в два мяча.

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Восстановить паритет ровенский клуб смог в конце второго тайма. Гайдучик реализовал пенальти, а Пасич оказался первым на мяче во время прострела с фланга. По правилам турнира в случае ничьей команды переходят сразу в серию пенальти.

Там победа досталась Полесью. Команда Калитвинцева реализовала все четыре своих удара, тогда как Вереск подвели Гайдучик и Дахновский. Напомним, что второй матч Winter Cup состоится также сегодня – Ворскла будет противостоять Левадии. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

Видеообзор матча Полесье – Верес:

. Полесье является не только одним из организаторов турнира Winter Cup, но и его первым и победителем. В прошлом году команда из Житомира опередила по итогам турнира Верес, а также Металлист и Черноморец.