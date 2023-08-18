Полесье одержало победу в битве дебютантов УПЛ благодаря крутой пушке новичка из Бразилии: видео

Команда Юрия Калитвинцева доминировала во встрече с ЛНЗ и обеспечила себе победу даже в меньшинстве. Для житомирцев это вторая виктория на уровне УПЛ.

ЛНЗ – Полесье 1:2

Голы: Шестаков, 88 – Ариэльсон, 51, Кушниренко, 84.

В чемпионате Украины 2023-2024 начался четвертый тур УПЛ. В стартовой встрече уик-энда между собой сошлись абсолютные новички элиты – ЛНЗ принимал Полесье, пишет 24 канал.

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Оба клуба одержали только по одной победе на старте при двух поражениях. Особенно для Полесья это можно назвать неудачей, ведь житомирцы должны бороться за путевку в еврокубки.

С первых минут за гостей вышел недавний новичок Ариэльсон, сменивший главного голеадора клуба Будковского. Первая половина встречи проходила под диктовку подопечных Калитвинцева, но в произведение был нанесен только один выстрел.

Выйти вперед Полесье смогло в начале второго тайма. Дебютным голом за команду отличился тот же Ариэльсон, принявший мяч на подступах к штрафной и дальним выстрелом зряче поразил ворота Пенькова.

Однако уже через две минуты гости остались в меньшинстве, Шаповал заработал второе предупреждение. Это заставило житоирцев отдать мяч ЛНЗ, но подопечные Ковпака не создавали реальную угрозу воротам Бойко.

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Полесью удалось забить второй раз. После подачи из стандарта Кушниренко головой прошил кипера соперника. ЛНЗ все же удалось размочить счет, Шестаков удачно отозвался на подачу с фланга.

Однако возможности сравнять счет у жителей города уже не было. Полесье одерживает вторую победу в сезоне и поднимается на временное седьмое место. В следующем туре житомирцы будут играть против Александрии, тогда как ЛНЗ будет принимать Металлист 1925.