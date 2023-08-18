Свой инновационный проект в Вересе назвали "Футбольный туризм". Каждый участник сможет реализовать свою мечту стать профессиональным футболистом.
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Перспективный проект или зарабатывание денег
Чтобы стать игроком команды, нужно выиграть аукцион. Начальная ставка – 500 тысяч гривен. Победитель получит возможность тренироваться в профессиональной команде и дебютировать в УПЛ. Все деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов Вереса.
Президент Вереса Иван Надеин надеется на успех нового начинания.
"Отбор мы хотим провести максимально быстро, в ближайшие две недели. Вырученные с аукциона деньги клуб направит на детскую академию и спортивную инфраструктуру. Есть космический туризм, когда за деньги можно слетать в космос. Мы предлагаем футбольный туризм – стать профессиональным футболистом.
Предварительно условия будут такие. Стартовая цена аукциона – 500 тысяч гривен. Дальше ставка может расти. Но за эту сумму можно хотя бы попытаться стать профессиональным футболистом. Также будет регистрационный взнос. На уровне 50 тысяч гривен. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд Veres Future", – заявил Надеин.
Отметим, что в УПЛ позволят заявить участнику "Футбольного туризма", если все документы будут соответствовать нормам регламента.
Непрофессиональные футболисты в УПЛ
- Напомним, что за Верес в течение двух сезонов был заявлен известный блоггер и журналист Дмитрий Поворознюк. Он сыграл в 5 матчах в Первой лиге и в 1 матче плей-офф УПЛ. Дмитрий благодаря собственному медийному проекту популяризировал Верес.
- Однако он не единственный непрофессиональный футболист, игравший за команду в УПЛ. Житомирское Полесье подписало контракт с чемпионом мира по боксу Александром Усиком. Звездный боксер еще не заявлен за "волков". В одном из интервью Александр озвучил свою мечту сыграть против киевского Динамо. По всей вероятности, после поединка с Дюбуа Усик сможет дебютировать в матче УПЛ.