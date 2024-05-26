Один из самых перспективных молодых тренеров Украины возглавил Полесье

Житомирское Полесье определилось с кандидатурой нового главного тренера. Участника еврокубков от Украины в сезоне 2024/25 возглавит молодой специалист Имад Ашур.

Новым главным тренером житомирского Полесья стал Имад Ашур. Руководителя представили во время встречи руководства клуба со спортивными журналистами.

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Что известно о новом тренере Полесья

Предыдущий исполняющий обязанности главного тренера команды Сергей Шищенко останется работать в структуре клуба. Сейчас ему выбирают новую должность.

Имад Ашур не имеет опыта работы со взрослыми командами. Ранее он возглавлял юношескую команду Днепра-1 U-19. В прошлом сезоне его воспитанники заняли третью строчку в турнирной таблице.

По мнению экспертов, Имад Ашур принадлежит к наиболее перспективным молодым тренерам Украины. 36-летний специалист выделяется своим трудолюбием и глубокими знаниями тренировочного процесса.

Напомним, что Полесье в последнем туре чемпионата Украины обыграло Шахтер со счетом 2:0 и финишировало на 5-й строчке турнирной таблицы. Команда из Житомира завоевала право играть в Лиге конференций.