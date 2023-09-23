"Пижонство" могло все испортить: Полесье одолело Минай, закрепившись в зоне еврокубков - видео

Житомирский коллектив справился с аутсайдером чемпионата Украины. Более того, закарпатцы не выглядели хуже своего амбициозного соперника.

Полесье – Минай 2:1

Голы: Смоляков, 68, Мустафаев, 83 – Твердохлеб, 39

Полесье и Минай встретились в рамках 8 тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды не определили победителя. Закарпатский клуб продолжает воровать очки у лидеров, пишет 24 Канал.

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"Волки" все же сильнее "лис"

Полесье подошло к матчу с Минаем в роли явного фаворита, но вот закарпатцы, точно не готовые были стать "мальчиками для избиения". "Лисицы" провели более активный первый тайм, гораздо чаще атакуя ворота своего соперника, что, как принято в УПЛ, приносит свой результат.

Под занавес первого тайма Твердохлеб оказался самым сообразительным во время хаоса в штрафной площади Полесья, поэтому мощным ударом отправил мяч мимо Дениса Бойко. Интересно, что в первой половине игры "волков" сопровождали нереализованные моменты. Накануне пропущенного гола арбитр отменил гол Будковского, поскольку ассистент форварда находился в положении вне игры, а на 45-й минуте капитан команды Грицук получил шанс забить пенальти, и вот решил пробить "Паненкой", что легко прочитал опытный Александр Бандура.

Такое развитие событий должно было нанести серьезный психологический удар по игрокам житомирян, но вот они на деле продемонстрировали, что реально готовы бороться за еврокубки. "Волки" гораздо активнее начали играть во втором тайме, перехватив инициативу. А уже на 68 и 83 минутах Смоляков и Мустафаев отличились своими дебютными голами в футболке Полесья, что принесло победу их коллективу в непростом поединке.

Видеообзор матча:

Таким образом, "волки" одолевают "лис" со счетом 2:1, что помогло житомирянам подняться на третье место в чемпионате (15 очков в активе). Минай, в свою очередь, с тремя пунктами за 8 туров по праву оказался на последнем месте в чемпионате Украины.

. Свои следующие матчи команды проведут в рамках Кубка Украины. Минай сыграет с Викторией, а Полесье – с Днепром-1.