Полесье и Оболонь досрочно вышли в УПЛ: кто еще из Первой лиги приблизился к элите – видео

Уже два коллектива Первой лиги Украины оформили себе путевки в элитный дивизион. Однако не все места еще разобрали.

Полесье и Оболонь досрочно оформили себе место в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги благодаря 6-му туру "второго этапа". Борьба еще за два "косвенных" места продолжается между четырьмя клубами. 24 Канал.

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История близится к решению

Команды из "чемпионской группы" в своем активе уже по 12 матчей, хотя во "втором этапе" коллективы отыграли только шесть туров. Все потому, что командам засчитались шесть результатов с "первого этапа", с коллективами, также вышедшими в чемпионскую группу. Например, Полесью подтянулись по два матча с Нивой, Карпатами и Кременем и наоборот, поэтому некоторые клубы уже начали "второй этап" с солидным преимуществом. Команд ждет только одно.

Два первых места Первой лиги, дающие возможность без стыковых матчей попасть в УПЛ, уже заняты. Полесье и Оболонь набрали такое количество очков, до которого другие коллективы не смогут достигнуть, поскольку у команд в активе осталось по два матча.

Эпицентр – ЛНЗ 0:2

Голы: Тищенко, 58, Норенков, 86

Черкасский коллектив пока остается фаворитом в борьбе за третье место "чемпионской группы", которая подарит команде возможность сойтись в битве с аутсайдером УПЛ за право сыграть в элите. Но вот ЛНЗ ждет сложный финальный аккорд (матч с Карпатами и Полесием). Что касается Эпицентра, то у клуба все еще есть призрачные шансы на зону повышения в классе.

Видеообзор матча:

Карпаты – Металлург 0:1

Гол : Векляк, 60

В центральном противостоянии запорожский коллектив смог одержать верх на своем львовском сопернике. Металлург находится в зоне повышения, а вот Карпаты пока вне возможности побороться за элиту. Но вот "львы" все еще имеют шанс подвинуть ЛНЗ, поскольку команды ждет очная встреча. Металлургу же стоит просто довести дело до конца с клубами, которые уже не питают надежды на повышение.

Видеообзор матча:

Нива – Оболонь 1:2

Голы: Голодей, 66 – Груша, 16, Краснопир, 61

Киевский коллектив благодаря победе над аутсайдером чемпионской группы смог оформить себе выход в Украинскую Премьер-лигу. "Пивовары" возвращаются в элиту впервые за 10 лет. Команде теперь остается только переждать лето, чтобы снова попробовать свои силы в сильнейшем дивизионе.

Полесье – Кремень 5:0

Голы: Грицук, 6, Янаков, 22, Будковский, 44, Казак, 49, Микитюк, 84

Житомирский коллектив также в свою очередь возобладал над аутсайдером чемпионской группы, однако разгромив своего соперника. "Волки" впервые в своей истории смогли выйти в элитный дивизион Украины. Но вот Полесье не получится формально отыграть остальные матчи, поскольку житомирский клуб ждут соперники, которые все еще претендуют на выход в УПЛ. Поэтому "волкам" еще придется вершить судьбу других команд.

Напомним, что Полесье и Оболонь займут места команд в УПЛ, которые займут 15-ю и 16-ю строчки элитного дивизиона. А вот клубы, которые займут 3-е и 4-е места по итогам чемпионской группы (претендуют ЛНЗ, Металлург, Карпаты и призрачно Эпицентр), сыграют в плей-офф раунде за право стать участником УПЛ с командами, которые займут 13-е и 14-е место элитного дивизиона соответственно.

Турнирная таблица / Flashscore