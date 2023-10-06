Присутствие Усика помогло: Полесье в меньшинстве перестреляло Динамо в центральном матче: видео

Матч в Житомире между Полесьем и Динамо открывал программу 10-го тура УПЛ. Дебютант элитного дивизиона неожиданно одержал волевую победу над фаворитом.

Полесье – Динамо 3:2

Голы: Крушинский, 15, Будковский, 64, Козак, 70 – Буяльский, 4, 50 с пенальти

Удаление: Морозко, 57 – Караваев, 90+3

Победа в центральном матче тура позволяла одной из команд возглавить турнирную таблицу УПЛ. Так что игра в Житомире была за шесть очков, пишет 24 Канал.

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Волевая победа "волков"

Матч Полесья – Динамо имело еще один подтекст. В составе дебютанта УПЛ играет большое количество бывших игроков столичного клуба, а главный тренер "волков" Юрий Калитвинцев в свое время был легендарным капитаном "бело-синих".

На трибунах своих одноклубников морально поддерживал чемпион мира по боксу Александр Усик, имеющий действующий контракт с Полесьем.

Гости очень быстро открыли счет в матче. Красивая комбинация с участием Андриевского и Волошина завершилась пасом пяткой на Буяльского, огорчившего своего бывшего одноклубника Бойко.

Хозяева поля не сникли из-за такого хода событий и уже на 15-й минуте первого тайма восстановили паритет. Борис Крушинский точно пробил метров с 20 и заставил Бущана доставать кожаного из сетки ворот.

Перестрелка соперников

Начало второго тайма снова было за гостями. Морозко сфолил во вратарской на Ванате и арбитр после просмотра ВАР указал на одиннадцатиметровую отметку. Капитан "бело-синих" Буяльский четко выполнил приговор арбитра, оформив дубль.

На этом неприятности Полесья не закончились. На 57-й минуте Морозко получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Казалось, что подопечные Луческу уверенно доведут игру до положительного результата. Однако "волки" были иного мнения. Сначала Будковский, только вышедший на замену, сравнял счет. А через 6 минут воспитанник Динамо Козак вывел Полесье вперед – 3:2.

Уже в компенсированное время красную карточку получил игрок Динамо Караваев. Однако это удаление уже не повлияло на исход поединка.

Благодаря этой победе Полесье возглавило таблицу УПЛ, опережая на 1 балл Шахтер.

Динамо осталось на 5-й строчке. В активе команды Луческу 15 зачетных пунктов.

Видеообзор матча Полесье – Динамо