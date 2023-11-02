Счастливая футбольная лотерея для "волков": Полесье в серии пенальти победило Александрию

В четверг, 2 ноября, в Житомире прошел матч Кубка Украины между местным Полесьем и Александрией. Напряженный четвертьфинальный поединок завершился победой команды Юрия Калитвинцева.

Полесье – Александрия 0:0 (по пен 4:3)

Команда Руслана Ротаня в последний раз побеждала еще в конце сентября, когда в 1/8 финала Кубка Украины обыграла львовский Рух (1:0). Полесье очень уверенно выступает в чемпионате и ставит амбициозные задания на кубковый турнир, пишет 24 Канал.

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Фартовая серия пенальти для Полесья

Главный тренер "волков" Юрий Калитвинцев провел незначительную ротацию состава, оставив на скамье запасных лидеров Макуану и Ариэлсона. Также не смог принять участие в поединке форвард Филипп Будковский, залечивающий травму.

В первом тайме больше владели мячом хозяева. У гостей очень активно играл на левом фланге Шулянский, создававший напряжение у ворот Бойко. Игроки Полесья неплохо комбинировали, но практически не создали голевые моменты.

Неудивительно, что во втором тайме у хозяев на поле появился Макуана, заменивший Янакова. Эта замена значительно оживила игру в атаке "волков". На 69-й минуте матча конголезец вышел на свидание с голкипером "горожан", но не сумел обыграть опытного Никиту Шевченко.

Основное время так и завершилось без забитых мячей. В овертайме стопроцентную возможность отличиться потерял Ариэлсон, откликнувшийся на пас Смолякова. Финальный штурм "волков" тоже завершился ничем.

Победитель поединка определился в серии послематчевых пенальти. Более точными были игроки Полесья, впервые ставшие полуфиналистами Кубка Украины.

Видеообзор матча Полесье – Александрия