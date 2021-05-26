Клуб, за который выступает 21-летний полузащитник, прилетел в Аргентину на матч Кубка Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) против местного Расинга.

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Однако накануне матча Дуарте, а также два его одноклубники сдали положительные тесты на коронавирус и вынуждены были изолироваться в отеле De las Américas.

Дуарте занимал комнату отеля на 11 этаже. В три часа ночи футболист проснулся от сильного запаха дыма, а потом увидел огонь в соседнем номере (по предварительным данным, в пустой комнате произошло короткое замыкание в мини-баре).

В итоге уругвайцу не оставалось ничего другого, кроме как повиснуть на балконе и звать на помощь.

В больнице были проведены все соответствующие анализы, которые не выявили каких-либо осложнений у 21-летнего уругвайского игрока.