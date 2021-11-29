Пока Монфис не видит: Свитолина поразила фотографией с Кличко на красной дорожке

Первая ракетка Украины Элина Свитолина очаровала образом, в котором она появилась на одном из благотворительных вечеров. Теннисистка также засветилась со знаменитыми мужчинами.

На мероприятие к Элине пришли Святослав Вакарчук, Владимир Кличко, Леся Никитюк, Жан Беленюк и другие медийные лица.

Смотрите также Свитолина даже не в топ-20: WTA опубликовала призовые теннисисток за сезон

"26 ноября состоялся благотворительный вечер Фонда Элины Свитолиной в Украине. Счастлива, что мои друзья, гости и партнеры вместе со мной болеют за развитие спорта и будущее юных талантливых спортсменов! Я невероятно благодарна всем, кто присоединился! Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров, которые помогли сделать этот вечер таким особенным", – подписала фото звезда.



Элина Свитолина и Владимир Кличко / Фото instagram.com/elisvitolina



Элина Свитолина и Святослав Вакарчук / Фото instagram.com/elisvitolina



Элина Свитолина и Жан Беленюк / Фото instagram.com/elisvitolina



Элина Свитолина и Леся Никитюк / Фото instagram.com/elisvitolina

Что за аукцион Элины Свитолиной