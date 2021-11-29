На захід до Еліни прийшли Святослав Вакарчук, Володимир Кличко, Леся Нікітюк, Жан Беленюк та інші медійні особи.
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"26 листопада відбувся благодійний вечір Фонду Еліни Світоліної в Україні. Щаслива, що мої друзі, гості та партнери разом зі мною вболівають за розвиток спорту та майбутнє юних талановитих спортсменів! Я неймовірно вдячна всім, хто приєднався! Окремо хочу подякувати нашим партнерам, які допомогли зробити цей вечір таким особливим", – підписала фото зірка.
Еліна Світоліна та Володимир Кличко / Фото instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна та Святослав Вакарчук / Фото instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна та Жан Беленюк / Фото instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна та Леся Нікітюк / Фото instagram.com/elisvitolina
Що за аукціон Еліни Світоліної
- Еліна Світоліна влаштувала аукціон, метою якого був збір коштів на створення в Україні Дитячої міжнародної академії з тенісу.
- На аукціоні з молотка пішли ракетка Еліни Світоліної, якою вона виборола бронзову нагороду Олімпіади, футболка Новака Джоковича та інші пам'ятні лоти.