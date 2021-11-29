На захід до Еліни прийшли Святослав Вакарчук, Володимир Кличко, Леся Нікітюк, Жан Беленюк та інші медійні особи.

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"26 листопада відбувся благодійний вечір Фонду Еліни Світоліної в Україні. Щаслива, що мої друзі, гості та партнери разом зі мною вболівають за розвиток спорту та майбутнє юних талановитих спортсменів! Я неймовірно вдячна всім, хто приєднався! Окремо хочу подякувати нашим партнерам, які допомогли зробити цей вечір таким особливим", – підписала фото зірка.



Еліна Світоліна та Володимир Кличко / Фото instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна та Святослав Вакарчук / Фото instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна та Жан Беленюк / Фото instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна та Леся Нікітюк / Фото instagram.com/elisvitolina

Що за аукціон Еліни Світоліної