Видим потенциал во многих игроках, – Ребров анонсировал появление новичков в сборной Украины

Сборная Украины по футболу в марте 2024 года будет бороться за право сыграть на Евро-2024. Для этого подопечным Сергея Реброва нужно переиграть в плей-офф Боснию и Герцеговину, после чего одолеть победителя пары Израиль – Исландия.

Уже в начале нового года главный тренер "сине-желтых" заинтриговал украинских болельщиков. Наставник национальной команды заверил, что фанаты могут увидеть новые имена в составе сборной.

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Не было времени на эксперименты

Сергей Станиславович анонсировал появление новых футболистов в сборной Украины. Он также объяснил, почему в первые полгода своего пребывания в должности главного тренера редко применял ротацию.

"Я уверен, что в Украине много игроков, заслуживающих вызова в сборную. Если вы посмотрите на наш календарь, то мы собираемся и имеем всего 2-3 дня на полноценную подготовку, играем через два дня на третий и сборная разъезжается. Нет смысла вызвать 30-35 игроков, когда у тебя нет тренировочного процесса.

Если мы вызываем четырех игроков на одну позицию, футболисты, которых мы не привлекли, спросят меня: "Зачем вы меня пригласили?" Сейчас есть конкуренция на каждой позиции. У нас есть несколько позиций, на которые мы приглашаем троих исполнителей, на другие – по два. По нашему мнению очень важно, чтобы они подходили под нашу модель игры.

Я уверен, что в этом году в сборной появятся новые игроки, получат свой шанс молодые ребята. Мы видим потенциал у многих игроков, но, к сожалению, не было достаточно времени для того, чтобы проверить их в лагере сборной Украины", – сказал Ребров.

Отметим, что первый матч в 2024 году против сборной Боснии и Герцеговины "сине-желтые" сыграют 21 марта в Зенице на стадионе "Билино Поле", стартовый свисток прозвучит в 21:45.

. Под руководством Сергея Реброва сборная Украины провела 9 матчей, в которых одержала 5 побед, трижды сыграла вничью и только однажды уступила, разница голов – 16:9.