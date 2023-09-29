Без летальных исходов: поигравший в России футболист пытался совершить суицид во Франции

29 сентября появилась шокирующая информация из Ниццы. 22-летний опорник местного французского клуба хотел попрощаться с жизнью. Алексис Бека Бека неожиданно приехал на один из местных мостов и взобрался на его край.

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Счастливый конец

Футболист угрожал прыгнуть с моста высотой в 123 метра. Свидетели, увидевшие эту ужасную картину, вызвали на место происшествия все необходимые службы, которые в течение нескольких часов пытались убедить французского игрока не делать глупостей и не прыгать с моста.



Футболист Ниццы хотел совершить суицид / Фото Hector Nunns

К счастью, длившаяся несколько часов операция по спасению имела счастливый конец. Алексиса забрали с моста после разговоров с психологом и доставили в безопасное место, где его жизни больше ничего не угрожает. Однако к моральному и психологическому состоянию футболиста много вопросов.

Движение на мосту уже возобновлено.

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Вероятной причиной такого намерения покончить с собой был разрыв отношений с девушкой.

Теперь Алексиса будет ждать работа с психологом и соответствующими специалистами.

Отметим, что Бека почти всегда играл в родной Франции. Клуб, давший ему толчок, стал Кан. В августе 2021 поехал играть в Россию, где стал игроком Локомотива, за который выступал до 1 августа 2022 (28 матчей). Тогда опорник вернулся во французский футбол, заключив контракт с Ниццей.

В текущем сезоне-2023/2024 однажды попадал в заявку Ниццы на матч Лиги 1, но так на поле и не вышел. У Бека у Бека есть контракт с французским клубом до конца июня 2027 года.