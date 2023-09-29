Без летальних наслідків: футболіст, який пограв у Росії, намагався скоїти суїцид у Франції

Тривожні новини надійшли із Франції. Футболіст Ніцци Алексіс Бека Бека намагався покінчити своє життя самогубство.

29 вересня з'явилась шокуюча інформація із Ніцци. 22-річний опорник місцевого французького клубу хотів попрощатись із життям. Алексіс Бека Бека несподівано приїхав на один із місцевих мостів та виліз на його край.

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Щасливий кінець

Футболіст погрожував стрибнути із мосту висотою у 123 метри. Свідки, які побачили цю жахливу картину викликали на місце події усі необхідні служби, які протягом декількох годин намагались переконати французького гравця не робити дурниць та не стрибати із мосту.



Футболіст Ніцци хотів скоїти суїцид /Фото Hector Nunns

На щастя, операція із порятунку, яка тривала декілька годин, мала щасливий кінець. Алексіса забрали з мосту після розмов із психологом та доправили у безпечне місце, де його життю більше нічого не загрожує. Однак до морального та психологічного стану футболіста є багато запитань.

Рух на мості вже відновлено.

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Ймовірною причиною такого наміру накласти на себе руки був розрив стосунків із дівчиною.

Тепер на Алексіса чекатиме робота із психологом та відповідними спеціалістами.

Відзначимо, що Бека Бека майже завжди грав у рідній Франції. Клуб, який дав йому поштовх, став Кан. У серпні 2021-го поїхав грати у Росію, де став гравцем Локомотива, за який виступав до 1 серпня 2022-го (28 матчів). Тоді опорник повернувся у французький футбол, уклавши контракт із Ніццою.

У поточному сезоні-2023/2024 одного разу потрапляв у заявку Ніцци на матч Ліги 1, але так на поле і не вийшов. Бека Бека має контракт із французьким клубом до кінця червня 2027 року.